Royal Greenland: Canada-direktør udnævnt til konsul

Redaktionen Lørdag, 09. juni 2018 - 15:14

Administrerende direktør i Royal Greenlands canadiske fabrikker Quin- Sea Fisheries Limited, Simon Jarding, blev den 1. juni 2018, udnævnt som honorær konsul i St. John’s. Ved Simon Jardings udnævnelse som Danmarks honorær konsul i det canadiske provins Newfoundland og Labrador, har Royal Greenland nu det første konsulat i et af dets mange udenlandske kontorer, skriver Royal Greenland på deres hjemmeside – se hele omtalen her.

- Det er en stor ære at blive spurgt om at tjene sit land – at blive tilbudt en stilling og en titel man ikke kan søge, men som man kun kan indstilles til, er en rar anerkendelse. Dernæst er det med en vis stolthed på både min egen og Royal Greenlands vegne, at jeg nu er udnævnt som konsul og, at Royal Greenland nu har det første konsulat i et af dets mange udenlandske kontorer, siger Simon Jarding til Royal Greenlands hjemmeside.

I forbindelse med sin udnævnelse som honorær konsul i St. John’s, blev Simon Jarding introduceret for guvernør løjtnant Judy Foote og til provinsregeringen.

Processen Simon Jarding har været administrerende direktør i Quin –Sea Fisheries Limited, siden Royal Greenland købte den canadiske fiskeriproducents seks fabrikker i Newfoundland i 2015. Siden har den danske ambassadør været på officielt besøg på Quin Sea Fischeries i St. John’s. Det skete i 2016 i forbindelse med EU ambassadørernes samling i St. John’s. Siden har Simon Jarding haft kontakt med den danske ambassade i Ottawa samt det danske handelskontoret i Toronto.

Første kontakt

- Den danske ambassadør i Canada, Niels Boel Abrahamsen kontaktede mig i 2017 og spurgte om jeg var interesseret i at blive dansk konsul i provinsen Newfoundland og Labrador og om konsulatet kunne drives ud fra Royal Greenlands kontor i St John’s. Efter en kort snak med Royal Greenlands administrerende direktør Mikael Thinghuus, var vi enige om, at det var en rigtig fin mulighed både for Royal Greenland og jeg selv, siger direktøren i presseomtalen.

Siden fulgte en lang godkendelsesproces igennem udenrigsministeriet samt en godkendelse af Dronningen.

Opgaven

Simon Jardin forklarer, hvad titlen indebærer:

- Stillingen som honorær konsul indebærer primært at være udstrakt hånd for den danske ambassade i Ottawa, i det omfang ambassaden har behov for. Det vil primært være i situationer, hvor danske, færøske eller grønlandske borgere befinder sig i en nødsituation. Det kan være alt fra en ulykke ombord på et skib, hvor den nødstedte bringes til St. John’s til mere almindelige henvendelser omkring udstedelse af nød pas eller international kørekort, fortæller den nyudnævnte honorær konsul, der nu også får mulighed at deltage i en række officielle arrangementer og være involveret i officielle besøg fra Danmark, oplyser han.