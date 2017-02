Royal Greenland vinder international pris

Royal Greenlands Nutaaq Cod samt Goumet sliced torsk er det bedste.

Det mente dommerpanelet i hvert fald ved den årlige prisuddeling 'Seafood Star' i Hamborg i Tyskland. Det skete i kategorien frostvarer og røgvarer, og uddelingen af priserne foregik i sidste uge.

- Vi er meget stolte af at have fået de to priser. Vi er specielt stolte af prisen til Nutaaq Cod. Endelig fik vi en så fortjent hyldest for dette fine og unikke produkt, siger salgschef i Royal Greenlands salgsafdeling i Tyskland, Rene Stahlhofen til virksomhedens hjemmeside.