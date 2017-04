Royal Greenland har skabt 200 nye arbejdspladser

Når det går godt for en stor virksomhed som Royal Greenland, så er det ikke kun godt for virksomheden selv. Det mener i hvert fald Mikael Thinghuus, adm. direktør i Royal Greenland, som onsdag kunne præsentere et rekordregnskab for 2016.

Royal Greenland præsenterer rekordregnskab

- Det er sjette år i streg, at vi går fremad, og den kontinuitet er ikke kun godt for os som virksomhed, men den er god for hele Grønland, siger Mikael Thinghuus.

200 nye arbejdspladser

I årsregnskabet fortæller Royal Greenland, at de det seneste år har haft mulighed for at oprette ca. 200 ekstra arbejdspladser.

Nogle af arbejdspladserne er halvtid, men det betyder blot, at de lægger to halvtidsansatte sammen til én ekstra medarbejder.

Flere i beskæftigelse

Nyheden kommer i en tid, hvor antallet af arbejdssøgende er faldet. Tirsdag kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at der i år i det første kvartal var 636 førre arbejdssøgende end i samme periode sidste år.