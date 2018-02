Royal Greenland vil samle aktiviteter i Nuuk

Dermed tyder alt på, at en tidligere plan om at bygge en ny fabrik og hovedkontor bag ved den nye havn, som Royal Arctic Line har taget i anvendelse, er skrottet.

Projekt sat i bero

- Vi har valgt at stille dette projekt i bero, da vi kunne se, at de samlede omkostninger herunder byggemodning og kajanlæg ville blive meget dyrt. Der skulle fyldes meget i havnen, og der skal være dybde nok til at fartøjer skal kunne lægge til og aflevere fisken, forklarer direktør for corporate relations Jens K. Lyberth, Royal Greenland, til Sermitsiaq.AG.

Royal Greenland var gået sammen med fire andre virksomheder om at få bygget nye faciliteter bag den nye havn, men som projektet skred frem blev det klart for fiskerivirksomheden, at der var for mange usikkerheder, og selve byggemodningen ville blive dyr.

Udvidelse af eksisterende fabrik

I stedet undersøger Royal Greenland en totalløsning, som tager udgangspunkt i bygningerne på den gamle havn.

- Vi er ikke på plads med den endelige udformning, men vi pusler med tanker om en udvidelse af den eksisterende fabrik, så den kan opfylde vort behov fremadrettet, fortæller Jens K. Lyberth.

Royal Greenland har behov for en fiskefabrik, der svarer til den i Maniitsoq, hvor fiskene bliver leveret leverende og først slagtes og forædles på fabrikken.

Samle aktiviteterne

Formålet er, at få samlet flere forskellige adresser i byen et sted. Royal Greenland har senest lejet sig ind i det gamle pakhus, som Royal Arctic Line benyttede.

Jens K. Lyberth understreger, at virksomheden ikke har taget nogen endelig beslutning om byggeplanerne.