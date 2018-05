Royal Greenland vil være mere bæredygtig

Redaktionen Lørdag, 26. maj 2018 - 13:52

Royal Greenland deltager sammen med 20 danske virksomheder i et projekt, der skal styrke virksomhedernes forretning ved at indarbejde De Forenede Nationers 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det oplyser virksomheden på sin hjemmeside.

- Vi håber, at vi ved deltagelse i projektet får indarbejdet FN’s verdensmål i vores bæredygtighedsstrategi og dermed bliver bedre til at byde ind med, hvad vi som virksomhed kan give til det samfund, som vi er en naturlig del af, samtidig med et fokus på forretning og innovation, siger Corporate Sustainability Manager i Royal Greenland, Lisbeth Due Schönemann-Paul.

Royal Greenland bliver ved sin deltagelse i projektet en del af en gruppe store og små virksomheder der får mulighed for sparring, inspiration og et netværk, der skal sikre at Verdensmålene strategisk og operativt integreres, som en del af virksomhedens forretning.

Bæredygtig fiskeri

I projektet skal der arbejdes med en særlig case. I Royal Greenland vil den tage udgangspunkt i bæredygtig fiskeri og produktion og videreføres med nye ideer i forhold til verdensmålene.

Projektet ”Fra filantropi til forretning” startede i april 2018 og skal fortsætte frem til november 2019. Det vil også løbende blive promoveret og profileret igennem Dansk Industris kommunikationskanaler og Dansk Industri’s årlige Verdensmålskonference.

Arrangementet er iværksat af Dansk Industri og finansieret af Industriens fond i Danmark. Målet er at inspirere og motivere virksomheder til et nyt vækstområde, som på samme tid støtter op om en verden, som skal bevæge sig i en langt mere bæredygtig retning i fremtiden.

Man kan læse meget mere om de 17 verdensmål og de 169 delmål her.