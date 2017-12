Royal Greenland giver 1,5 millioner til fiskere i bonus

Fiskere får udbetalt bonus på 1,5 millioner kroner for indhandling stenbiderrogn af Royal Greenland.

Der er tale om 288 fiskere, og de får en bonus på tre kroner for hvert indhandlede kilo stenbiderrogn. Bonus på tre kroner per indhandlede kilo er en forøgelse på en krone i forhold til en kilo pris på to kroner i 2016.

Det skriver Royal Greenland på deres hjemmeside.

- Fiskerne der har indhandlet stenbiderrogn til Royal Greenlands fabrikker i 2017, får udbetalt deres bonus via deres pengeinstitut den 15. december 2017, lyder det i en pressemeddelelse.

Udbetalingerne til bonus for stenbiderrogn havde en værdi på knap en millioner kroner i 2016.