Royal Greenland benytter videoer til at tilrække unge

Den selvstyreejede virksomhed Royal Greenland har produceret tre videoer, for at tiltrække unge med lyst og vilje til at få en uddannelse på virksomhedens trawlere.

I de tre videoer fortæller aspiranter og uddannede fagfolk om arbejdet indenfor tre forskellige uddannelses – og arbejdsområder, der kan gennemføres som aspirant ombord på Royal Greenlands trawlere, som styrmand, maskinmester samt fabrikschef.

- Vi vil gerne være med til at gøre Grønland til en søfartsnation. Derfor vil vi gerne være med til at gøre det maritime erhverv interessant og spændende for ambitiøse og ansvarsbevidste unge, der gerne vil under uddannelse og arbejde til søs i en trawler, siger bemandingschef i Royal Greenland, Mika Heilmann til virksomhedens hjemmeside.

