Royal Arctic Line vinder pris

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line har vundet pris i en idekonkurrence med en præsentation om Datadrevet HR.

Det oplyser rederiet på deres Facebook-side.

På Naalakkersuisuts bestyrelsesseminar i uge 11 vandt Royal Arctic Line årets pris, hvor opgaven var 'hvordan opnår man selvforsyning af ledere og specialister i fremtiden'.

- Royal Arctic Lines HR vision er, at identificere potentiale, vurdere performance samt at være en attraktiv virksomhed. Dette giver os evnen til at sige, at vi sætter mennesket højere end de umiddelbare formelle kvalifikationer og det her skaber bedre muligheder for udvikling for alle lokale, skriver RAL på deres Facebook.

Det oplyses, at ved bestyrelsesseminaret deltog seks selskaber og i finalen deltog KNI og Royal Arctic Line.