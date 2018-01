Royal Arctic Line kvæler eksportdrømme

Direktøren for eksportvirksomheden Heca Nuuk, Nicolai Nissen, er på nippet til at kaste håndklædet i ringen og droppe alle eksportdrømme, der kunne skaffe valuta til landet.

Sejler sin egen sø

Forklaringen er, at Royal Arctic Line sejler sin egen sø uden at informere kunderne, når man aflyser en sejlads. Samtidig har rederiet problemer med at levere gods rettidigt.

Store mængder juleøl blev i november 2017 sendt afsted med Royl Arctic Line og skulle efter planen ankomme til Island den 11. november. Øllet var beregnet til det islandske marked og julehandlen. Rederivirksomheden havde så megen rod i sine sager, at øllet endte i Danmark og først kom frem til Island den 22. december.

- Da var løbet kørt. Vi mistede julehandlen, og det har kostet os et tab på mindst en kvart million kroner. Samtidig har vi mistet vores troværdighed over for de kunder, som havde set frem til at sælge vores øl, forklarer en fortvivlet Nicolai Nissen.

Handsken taget op

Mellem jul og nytår besluttede han at tage handsken op og gøre et nyt eksportforsøg på det vigtige islandske marked. Han forberedte en stor event i februar, der involverede politikere, ambassade og andre, der ville være med til at synliggøre Grønland på Island.

- Vi indgik i begyndelsen af januar en aftale med Royal Arctic Line om, at de skulle fragte flere ølmærker for os. Planen var, at øllet skulle være fremme i næste uge, oplyser Nicolai Nissen.

Chokmelding

I går onsdag fik han imidlertid et chok.

Den hårdt trængte bryggeridirektør fandt ud af, at rederiet havde aflyst januar-sejladsen til Island. Rederiet havde ikke informeret sin kunde om aflysningen, og et meget stort stykke forarbejde og øl til mange hundrede tusinder kroner er igen gået tabt.

- Det er simpelt hen vanvittigt, at rederiet ikke en gang informerer os om aflysningen. Vi kan jo ikke drive eksportvirksomhed på disse betingelser. En ting er mine tab, men tilliden og troværdigheden hos mine udenlandske aftagere går jo fløjten, forklarer Nicolai Nissen.

Politisk indgreb

Det er hans håb, at politikerne nu vil skride ind, da det samfundsøkonomisk er vigtigt, at logistikken fungerer her i landet.

Det selvstyreejede rederi har nu i knapt et år ikke kunnet levere en rettidig service på grund af implementeringen af nye it-systemer i virksomheden, kombineret med at visse skibe har været udsat for uheld.

Rederiets ledelse har imidlertid lovet naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen, at de kritisable forhold blev bragt i orden, og ifølge Erik Jensen var hans forventning, at dette var sket inden årets udgang, har han udtalt til Sermisiaq.AG.

Erik Jensen: Tillid skal genskabes

- Det er imidlertid vigtigt, at rederiet får genskabt tilliden til kunderne, fastslog Erik Jensen i interviewet med Sermitsiaq.AG den 23. oktober.

Læs interviewet med Erik Jensen: Royal Arctic Line sat under pres

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rederiets administrerende direktør Verner Hammeken, da han er på forretningsrejse. Det har heller ikke været muligt at få kontakt til rederiets kommunikationsdirektør.