Royal Arctic Line fremviser røde tal

redaktionen Onsdag, 09. maj 2018 - 16:39

Royal Arctic Line kom ud af 2017 med et underskud på 6,6 millioner kroner efter skat, mod overskud på 97,6 millioner i 2016.

Sidst der var et underskud i selskabet var i regnskabsåret 2014, da rederiet fik underskud på 14 millioner kroner.

Det skriver det selvstyreejede rederi i en pressemeddelelse.

Det forventede driftsresultat på 15 til 25 millioner kroner før skat som meddelt ved sidste årsrapport blev ikke mødt, og resultatet før skat blev et underskud på 7,5 millioner kroner.

Ikke tilfredsstillende

Årets resultat bærer præg af vor nødvendige forandringsproces, skriver Royal Arctic Line.

- Resultatet betegnes som ikke-tilfredsstillende, omend indenfor det forventelige, når de særlige operationelle udfordringer tages med i betragtning oven i de store, men nødvendige forandringer, der er igangsat, meddeler RAL.

Ingen ambition om stort overskud

Bestyrelsesformand Kuno Fencker siger i pressemeddelelsen, at selskabet ikke har ambitioner om at skabe store overskud:

- Men har det mål, at skulle servicere samfundet bedst muligt, rettidigt udskifte forældet udstyr og gøre ting mere effektivt gennem nytænkning, og styre fremtidige udgifter forbundet med fragt og transport på en hensigtsmæssig måde, til gavn for samfundet som helhed.

- For det, vi arbejder for at nå er, at åbne os op overfor den store verden i bestræbelserne på at åbne op for nye muligheder. Det er ikke nogen nem vej at gå, men jeg er sikker på at følgerne vil blive til gavn for vort samfund, for vore søskende, for vore børn, hvor end disse måtte befinde sig. For vi vil sikre, at vi skaber gode muligheder.

- Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med vore bestræbelser, for jeg er sikker på at den kurs, vi har udstukket, vil lede os alle hen mod en lysere horisont.

Formand genvalgt

Den siddende bestyrelse blev genvalgt og består således af Kuno Fencker (formand), Erik Jørgen Østergaard, Mai-Lill Ibsen, Tanja Nielsen og Amma Knudsen.

Derudover blev medarbejderrepræsentanterne udskiftet efter fire års virke. Således udtræder Finn Lindberg og Aningo Broberg og erstattes af Eydun Simonsen og Laust Vestergaard. Jens Peter Rosing Berthelsen opnåede genvalg.