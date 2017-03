Ros til Small Times Giants i Texas

Small Times Giants, der i øjeblikket markedsføres sammen med en række nordiske kunstnere i Texas hovedstad Austin, får ros i den svenske avis Göteborgs-Posten.

På festivalen i USA, SXSW, promoveres de nordiske musiktalenter overfor et internationalt publikum, og avisen fangede den svenske repræsentant på vej ind til en koncert med Small Times Giants på et af byens mere end 100 spillesteder.

- Vi hørte dem, da de gav koncert tidligere på ugen på en tagterrasse og det lød vældig godt. Sangeren er fantastisk, udtaler pr-konsulten Ebba Lindqvist til Göteborgs-Posten.

Mats Bjerde, direktør for Nordens institut i Grønland (NAPA), benytter samtidig anledningen til at prale med, at det med kun 56.000 indbyggere er lykkedes at medbringe to bands til festivallen.

- Vi er lidt overrepræsenteret i år, men på den anden side, så findes der ekstremt mange musikere i Grønland set i forhold til, hvor mange der rent faktisk bor her.

Ud over Small Times Giants er Uyarakq & Peand-eL med på festivalen i Texas.