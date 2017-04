Ronaldos hattrick sænker Bayern i forlænget drama

For syvende sæson på stribe er Real Madrid klar til semifinalen i Champions League, men den spanske storklub fik lov til at arbejde hårdt og længe for at slå Bayern München med 4-2 efter forlænget spilletid tirsdag aften.

I en fremragende kamp blev holdet hjulpet på vej af en fejl af den ene linjevogter, der overså en offside på Cristiano Ronaldo, da portugiseren med sit andet mål udlignede til 2-2 i den forlængede spilletid.

Bayern München havde vundet den ordinære kamp med 2-1 og dermed udlignet i det samlede regnskab efter en tilsvarende Real-sejr i München i sidste uge.

Men tyskerne blev handicappet af en udvisning af Arturo Vidal i slutfasen og magtede ikke at stå imod i forlængelsen. Da først Real havde udlignet til 2-2, faldt Bayern helt sammen.

Kort efter spillede Marcelo Ronaldo fri til 3-2-scoringen - Ronaldos mål nummer 100 i Champions League - inden Marco Asensio lavede hjemmeholdets fjerde mål, mens tribunerne på Bernabeu gyngede.

Tilskuerne var vidner til en medrivende forestilling i et opskruet tempo fra først til sidst.

Bayern forsøgte indledningsvis at kvæle hjemmeholdet med tempo og højt pres, men madrilenerne var på mærkerne, og derfor blev første halvleg en forrygende forestilling.

Tilskuerne på Bernabeu måtte dog vente til anden halvleg, inden der kom gang i målscoringen.

Arjen Robben blev nedlagt i feltet, og tilbagevendte Robert Lewandowski sendte iskoldt straffesparket ind bag Keylor Navas i Real Madrids mål.

Dermed var Bayern halvvejs mod de nødvendige to udebanemål, og træner Carlo Ancelotti skiftede offensivt ind for at optimere presset.

At Ronaldo fik udlignet et kvarter før tid var en streg i regningen, men ikke katastrofalt. Endnu en Bayern-træffer ville sørge for forlænget spilletid, og den lod ikke vente længe på sig.

På en aflevering fra Thomas Müller fik Sergio Ramos lidt klodset ekspederet bolden i eget net, og dermed var de to hold lige vidt.

Kort efter fik Vidal sit andet gule kort og blev smidt ud. Chileneren var sit hold en dyr herre i kvartfinalen, efter at han brændte et straffespark i den første kamp.

To segnefærdige hold måtte i forlængelse, men som så ofte før kom Cristiano Ronaldo sit hold til undsætning, da det gjaldt allermest.

/ritzau/