En røgfyldt dag med to fusere og en aflysning

De var på sikkerhedskurser på Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk, og fik praktisk kendskab til, hvordan man affyrer et nødblus, som typisk anvendes om natten, så redningshelikoptere kan se de nødstedte fra luften.

To fusere og en aflysning

En anden type – de dåseformede, såkaldte røgbøjer –udviklede en enorm mængde orange røg. Disse dåser benyttes i dagtimerne til at smide på havoverfladen, når det er lyst. Den orange røg kan ses langt væk fra luften.

Under gårsdagens øvelse endte to røgbøjer som fusere. Ja, de udviklede ingen røg, og derfor må chefen for kursusafdelingen på skolen, Thomas Bruun de Neergaard, på forbrændingsanlægget med dem, så al fare elimineres.

- Det er vigtigt, at kursisterne får et praktisk kendskab til de forskellige sikkerheds-udstyrstyper, oplyser Thomas Bruun de Neergaard om kursets formål.

Ingen nødraketter

Han måtte aflyse affyringen af nødraketter, der er båret af faldskærme.

- Vinden kom desværre fra den sydlige retning, så vi aflyste, da vi ellers ville sende 36 nødraketter ind over byen, forklarer Thomas Bruun de Neergaard og føjer til, at den del bliver gennemført en anden dag.

Blandede kursister

Kursisterne var en blanding af erhvervsfiskere, der er på et tre ugers obligatorisk sikkerhedskursus, men de andre var førere af skibe med personer op til 12 personer, som var på et fire ugers duelighedskursus.

”Vi oplever, at de nye servicekontrakter har givet os nye kunder i butikken, forklarer kursuschefen, der understreger, at søsikkerhed prioriteres højt på uddannelsesinstitutionen.