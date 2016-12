Røde kors giver 50.000 til stormramte

Landsbestyrelsen i Kalaallit Røde Korsiat har besluttet at give økonomisk støtte til de familier i Qaanaaq, der har mistet deres fangstudstyr under den voldsomme storm i forrige uge.

LÆS: Orkan i Qaanaaq: - Helt vanvittigt

- Alle er dybt berørte over fangernes situation i Qaanaaq, og KRK håber at den økonomiske støtte kan være med til at afhjælpe deres situation, siger Christina Tønder Bell, landsformand for Kalaallit Røde Korsiat

Det er KRKs Nationale Fond, der giver i alt kr. 50.000 kr. til de familier, der er hårdest ramt.

LÆS: Pengeindsamling til fangere og fiskere

Pengene doneres via Qaasuitsup Kommunea til Borgerservice i Qaanaaq, der fordeler dem til de valgte familie

I forvejen har et lokal indsamlingsinitiativ samlet hjælp til de ramte.