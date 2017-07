Røde Kors bruger de første støttekroner på fangstudstyr

Ofrene for naturkatastrofen i Uummannaq-distriktet har i særdeleshed ytret et stærkt ønske om at få nyt fangstudstyr, så de så hurtigt som muligt kan vende tilbage til en nogenlunde genkendelig hverdag.

Det ønske har Kalaallit Røde Korsiat lyttet til og bruger nogle af de første penge fra donationerne til netop det.

Vi bruger de første penge på det, fordi det dels er det, borgerne har efterspurgt og dels fordi det giver mulighed for at opretholde et livsgrundlag for dem. Både at forsøge deres egen familie, men også at sælge og komme tilbage til en form for hverdag. Noget, der ligner det, de er vant til, siger formanden for Kalaallit Røde Korsiat, Christina Tønder Bell, til Sermitsiaq.AG.

En meget stor opgave

Røde Kors valgte i første omgang, da selve ulykken indtraf, at hjælpe til med tøjindsamling i Nuuk. Det gik dog hurtigt op for organisationen, at opgaven efter ulykken var meget stor.

- Efterhånden som arbejdet er skredet frem, er det blevet mere klart for os, hvor enormt stor en opgave myndighederne står overfor, samtidig med de skal passe deres daglige jobs. Det er tæt på 150 mennesker, der står med et øjeblikkeligt behov for helt basale ting som tøj på kroppen, tag over hovedet, mad og penge. Der er også behov for at reetablere evnen til at forsørge sig selv og familien, og samtidig skal man håndtere et voldsomt traume, udtaler Christina Tønder Bell.

Rækker ind i det nye år

Kalaallit Røde Korsiat råder over et støttebeløb på cirka 3 millioner kroner. Og de penge skal bruges med omtanke, understreger formanden.

- Med koordineringen med myndighederne, vil vi først og fremmest sikre, at pengene bliver brugt på det rigtige. Er vi i fællesskab afklarede omkring, hvad myndighederne og hvad Kalaallit Røde Korsiat bruger penge på, kan vi sikre at pengene rækker længere. Vi kan se på nuværende tidspunkt, at vores indsats skal række helt ind i det nye år, så vi sikrer borgerne, at hjælpen er til stede når der er brug for den, også på den anden side af jul og nytår, siger Christina Tønder Bell, der ikke kan komme nærmere ind på, hvad de næste skridt konkret bliver, fordi kommunen stadig arbejder på at få lavet en nærmere behovsopklaring.