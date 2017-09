Rod i GBU: Brød egne regler

Ikke alene har den nuværende GBU-bestyrelse bøjet reglerne efter forgodtbefindende, der er også uklarhed over, hvem og hvor mange der er på valg til bestyrelsen, når unionen holder generalforsamling den 7. og 8. oktober.

Nyt bestyrelsesmedlem

Da John Thorsen valgte at udtræde af bestyrelsen, rykkede næstformanden Gert Fleischer op som formand, og Jakob Ludvigsen blev indsat som menigt bestyrelsesmedlem, uden at GBU oplyste på hvilket grundlag, han indtrådte.

Sermitsiaq.AG har forsøgt via den nuværende formand Gert Fleischer at få udleveret referater, der kan oplyse, bestyrelsessammensætningen, og hvem og hvor mange der er på valg. Uden held.

1. suppleant blev forbigået

Bestyrelsesformanden kunne ikke forstå, hvorfor Sermitsiaq havde interesse i referaterne. Der er måske en grund til at bestyrelsesformanden har været tilbageholdende med at udlevere referater. Det viser sig nemlig at GBU har forbigået David Janussen, da der skulle indtræde en suppleant i bestyrelsen til erstatning for John Thorsen.

Advokat Finn Meinel, der sidder i bestyrelsen for B-67, oplyser til Sermitsiaq.AG, at han også i lang tid har forsøgt at få udleveret referater fra tidligere repræsentantskabsmøder, så han kunne finde ud af, hvad der er op og ned i den omstridte union.

Det lykkedes ham at få et referat, dog ikke via GBU, der fastslog, hvem der var valgt til 1. og 2. suppleant. Det fremgik af referatet, at David Janussen var valgt til 1. suppleant og Jakob Ludvigsen som 2. suppleant.

Beklagede fejlen

- Jeg rettede derfor en henvendelse til GBU og spurgte, hvorfor Jakob Ludvigsen kunne blive bestyrelsesmedlem, oplyser Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.

- GBU skrev bagefter til mig, hvor de beklagede suppleant-fejlen. GBU forklarede, at det skyldtes, at de ikke kunne finde referatet, siger Finn Meinel, der samtidig fik at vide, at nu var David Janussen indsat i bestyrelsen og Jakob Ludvigsen var røget ud.

Her få uger før generalforsamlingen den 7. og 8. oktober virker det stadig som om, at GBU lider under, at John Thorsen ikke længere er formand, og der er kaos i organisationen. F.eks. er det fortsat uvist, hvor i byen mødet skal holdes.

Intet overblik

GBUs konsulent Steffen Silassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at man endnu ikke har fået kandidater til bestyrelsen og formandsposten.

- Hvor mange er på valg til bestyrelsen?

- Det kan jeg ikke huske. Jeg kan heller ikke huske, hvem det er, der bliver siddende i bestyrelsen og hvor mange sæder der er på valg. Men når alt er klar, meddeler vi det til pressen, lyder det fra Steffen Silassen.