Rita melder pas til årets slædekonkurrencer

Grønlands eneste kvindelige hundeslædekonkurrenceløber på topplan, Rita Inûsugtok fra Ikerasaarsuk, melder pas til alle årets slædekonkurrencer:

- Ilulissat, eller nærmere Akinnaq-fjeldet, er ikke noget for mig, fortæller Rita Inûsugtok til Sermitsiaq.AG, som sidste år nåede målstregen som nummer seks blandt 35 mandlige slædekuske efter 40 kilometers mesterskabsløb i hundeslædevæddeløb i Aasiaat.

Rita Inûsugtok kvalificerede sig første gang til Avannaata Qimussersua, Grønlands mesterskab i hundeslædevæddeløb, i 2013, hvor løbet blev afviklet i Ilulissat. Desværre blev Ilulissat ramt af tøvejr kort før løbet, hvor terrænet i Akinnaq-fjeldet, der har en stejl opkørsel, og som slædekuskene skulle passere igennem, blev dækket af ren is flere steder.

Rita: - Akinnaq er ikke noget for mig

Rita Inûsugtok har deltaget i Avannaata Qimussersua i Ilulissat to gange. Første gang i 2013 og igen 2014.

- Jeg tør ikke at køre igennem Akinnaq-fjeldet, begrunder Rita Inûsugtok årsagen til at hun ikke deltager i hundeslæddevæddeløb i år, og fortsætter:

- Anden gang viklede min hundespand med en anden slædekørers hunde kort efter start i bunden af Akinnaq-fjeldet. Vi kørte hele turen op af Akinnaq-fjeldet med viklede hundespande, mens andre slædekørere passerede os, fortæller Rita Inûsugtok.

Opdrætter hundehvalpe nu

Rita Inûsugtok har efter sin seneste deltagelse i Avannaata Qimussersua sidste år skaffet sig af med sine hunde, da hun allerede på det tidspunkt havde besluttet sig for ikke at deltage i dette års hundeslædekonkurrencer, da Grønlands mesterskaberne skal afholdes i Ilulissat:

- Jeg fik et kuld hundehvalpe her i sommers, og mine hunde er nu blevet til 14 nu, så jeg håber at jeg vil kunne kvalificere mig med dem til Avannaata Qimussersua i 2019, siger Rita Inûsugtok, der samtidig indrømmer, at hun op til flere gange nu har fældet tårer over at hun ikke kommer til at deltage i slædevæddeløbet.

Landets største hundeslædekonkurrence, Avannaata Qimussersua, der i år har 30 års jubilæum, bliver afviklet i Ilulissat den 24. marts.

Se vild videooptagelse fra Rita Inûsugtoks seneste deltagelse i Avannaata Qimussersua fra sidste år, hvor hun med sin GoPro har optaget starten af sit løb, hvor hendes hundespand var tæt på at vikle ind i andre køreres hundespande: