Ringe fremmøde til første borgermøde

Forfatningskommissionen, der vil nå ud til alle landsdele og indsamle borgernes bidrag og forslag til forfatning, holdt sit allerførste møde med borgere her i landet mandag i denne uge i Ilulissat.

Trods ringe fremmøde, hvor kun 16 borgere mødte op, var der en intens debat.

– Ilulissat skriver historie.

Sådan indledte formanden for Forfatningskommissionen, Siumuts Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, da hun bød de 16 borgere, der mandag aften havde fundet frem til Socialpædogisk Seminariums nye lokaler i Ilulissat for at deltage i Forfatningskommissionens allerførste møde med

borgerne her i landet.

Forfatningskommissionen, der på nuværende tidspunkt består af seks partirepræsentanter fra Inatsisartut, skal udarbejde forslag til Grønlands forfatning i to tempi; en der skal gælde, mens Grønland fortsat er del af rigsfællesskabet og en, der skal gælde for et uafhængigt Grønland.

Arbejdssproget bliver grønlandsk

Vivian Motzfeldt forklarede under borgermødet at udkastet til forfatning skal forberedes og skrives på grønlandsk:

– Magten ligger i vort sprog. Vi skal udnytte den magt, som vort sprog kan give i vort arbejde, sagde Vivian Motzfeldt til stor jubel for de få fremmødte Ilulissat-borgere.

