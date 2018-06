Rigsmøde: Kim parat til at drøfte udenlandske investeringer

Walter Turnowsky Fredag, 08. juni 2018 - 13:59

Det årlige rigsmøde mellem Danmark, Færøerne og Grønland er en lejlighed, hvor relationerne plejes, misforståelser ryddes af vejen og modsætninger mildnes.

Sådan ser det også ud til at blive i år.

Senest har prækvalifikationen af den kinesiske entreprenør CCCC ført til skarpe replikskifter. Fra dansk side har blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) advaret mod kinesiske investeringer. Samtidigt bebudede han, at han vil tage emnet op under rigsmødet.

Der er blot tale om en entreprenør, så de danske politikere skal bare blande sig helt udenom, lød det kontante svar fra Kim Kielsen (S).

Formand for Naalakkersuisut er dog med på at tage en venskabelig snak om sagen med Statsministeren, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Jeg forventer blandt andet., at vi i år skal drøfte det fremtidige samarbejde med EU og Storbritannien efter Brexit og den fælles evaluering af vores samarbejde på det udenrigspolitiske område, vi tidligere har aftalt.

- I den forbindelse er det for mig at se naturligt, at vi sammen drøfter den stigende interesse for, hvordan vi administrerer udenlandske investeringer her i landet, og for den sags skyld i Danmark, på Færøerne og andre steder, skriver Kim Kielsen (S) i pressemeddelelsen.

Det er den færøske Lagmand Aksel V. Johannesen, der er vært ved rigsmødet. Også Kim Kielsen har også et emne, som han gerne vil drøfte direkte med ham.

- Endelig regner jeg også med, at der ved siden af rigsmødeprogrammet bliver tid til at lagmanden og jeg kan drøfte status og planer for det videre samarbejde om at rydde op i de forladte færøske fiskeristationer i Grønland.

Rigsmødet afholdes mandag og tirsdag.