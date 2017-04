Ridecenter: Hesten hedder Viska

I tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq inviterer projektgruppen bag VISKA, horses and rooms – Nuuk Ridecenter til informationsmøde om planerne for etablering af et ridecenter på Qinngorput sletten.

Det er Helene Møller Danielsen og Pia Marie Larsen fra Nuuk, der står bag planerne, som omfatter såvel en ridehal og stald som cafe og gæstehytter.

Plads til 28 heste

De oplyser i deres projektansøgning, at navnet til ridecenteret stammer fra den ni-årige hoppe, Viska, som bliver centerets første ridehest. Der er planer om at importere tre heste til opstartsfasen og herefter er det muligt at supplere med op til i alt 28 heste.

De to kvinder bag projektet har planer om daglig rideundervisning for Nuuks børn og voksne, ture for turister og sommerlejre for børn fra hele Grønland.

- Ridning og samvær med heste er sundt for legeme og sjæl. Børn og voksne, sårbare og stærke; alle kan have glæde af hestene, anfører de i ansøgningen.

Julemarked i ridehal

Den store ridehal kan, bemærkes det, også anvendes til andre formål end ridning som eksempelvis koncerter og julemarked. Informationsmødet afvikles 19. april i Katuaq.