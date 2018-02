RG: Vi henter arbejdskraft fordi vi ikke kan skaffe lokal arbejdskraft

Royal Greenland har af Avannaata Kommunia og Qeqqata Kommunia fået tilladelse til at hente udenlandsk arbejdskraft på 27 personer fra Kina og Filippinerne.

- Vi venter nu på godkendelse fra Udlændingestyrelsen på arbejds- og opholdstilladelse til vore nye medarbejdere, siger Koncern HR Chef i Royal Greenland, Søren Olsen Damgaard.

Det skriver Royal Greenland på sin hjemmeside.

Ifølge Royal Greenland skal de nye medarbejdere arbejde på Royal Greenlands fabrikker i Tasiusaq, Ilulissat, Sisimiut og Maniitsoq.

Ankommer til april

​Af de 27, der nu kun venter på blåstempling på at kunne opholde sig og arbejde her i landet, er 18 fra Kina, mens ni er fra Filippinerne.

Og de kommer til april:

- Vi henter arbejdskraft fra udlandet fordi vi ikke kan skaffe nok stabil lokal arbejdskraft fra Grønland, siger Søren Olsen Damgaard til Royal Greenlands hjemmeside.

To års kontrakter til halvdelen

Ifølge Royal Greenland skal kineserne og filippinerne arbejde på fabrikkerne i Tasiusaq, Ilulissat, Sisimiut og Maniitsoq, hvor 13 af dem skal arbejde i højsæsonen, mens 14 af dem skal blive i her i landet og arbejde i to år.

- Fire filippinere, der skal arbejde i Royal Greenlands anlæg i Tasiusaq, skal fastansættes på to års kontrakter, siger Søren Olsen Damgaard.

Søren Damgaard fortæller også, at fem kinesere og fem filippinere også skal fastansættes på to års kontrakter, hvor de skal arbejde i Ilulissat.

De resterende kinesere på 13 skal arbejde i højsæsonen, som rækker fra april til december-måned, fordelt med fem i Sisimiut og otte i Maniitsoq.

Vil også hente arbejdskraft fra kysten

Royal Greenland vil dog også hente arbejdskraft til nævnte fabrikker her fra landet:

- Vi skal finde så mange nye medarbejdere som muligt fra det øvrige Grønland, hvoraf de fem skal arbejde i Sisimiut og fem i Maniitsoq i højsæsonen fra april til december 2018, siger Søren Olsen Damgaard.

Royal Greenland har i forvejen ansat 36 kinesiske medarbejdere, der arbejder på fabrikkerne i Maniitsoq, Ilulissat og Uummannaq. De 36, der ankom i foråret 2017, er alle ansat på toårige kontrakter.

