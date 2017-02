RG forudser vilde udsving i priser

Da Donald Trump blev indsat som præsident i USA havde han et krystalklart budskab til verden om en styrket, amerikansk egoisme: Amerika kommer først!

Trump varsler en isolationistisk kurs, hvor amerikanske produkter skal beskyttes. Samtidig kan ele- menter af protektionisme - altså favorisering af egne industrier - få konsekvenser for verdenshandelen; og dermed også for Grønland.

Det forudser koncernchef Mikael Thinghuus, der står i spidsen for landets vigtigste virksomhed, Royal Greenland.

Han mener at handelskrige kan komme til at definere 2017. Det kan resultere i hyppige prisudsving for Royal Greenlands kerne- produkter.

- Som det er nu, kan man dårligt åbne en avis, uden der står noget om nye handelskrav og isolationis- me. Og det er ikke godt for små lande.

- Efterspørgslen efter fisk, kød og mejeriprodukter er stabil, men i år kan priserne gå op og ned med dobbelte cifre inden for en måned. Det virker alt andet end stabilt, siger Mikael Thinghuus i et interview med internetmediet Undercurrentnews, som beskæftiger sig med seafood-branchen.

Royal Greenland holder ikke mindst et vagtsomt øje med situationen i Storbritannien, hvor premiereministeren har bebudet et »brutalt farvel« til EU og dermed det indre marked. England har traditionelt været et vigtigt salgsområde for Royal Greenland.

- Vi betragter interesseret Storbritannien og usikkerheden dér. Og vi er bekymret for en nedgang i forbruget; at virksomheder investerer mindre og at valutaen påvirkes. I sidste ende kan det føre til, at folk spiser færre rejer, anfører Mikael Thinghuus.

AG kan desuden fortællet, at Royal Greenland er i gang med at udvikle nye produkter til det asiatiske marked.