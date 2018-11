Revisionsudvalg: Fokus på Kielsens benzinforbrug

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 26. november 2018 - 11:42

Det er ikke kun Doris J. Jensen, der ikke har levet op til sparsommelighed, når det gælder et benzinforbrug, betalt af Selvstyret.

Det fastslår Revisionsudvalget efter en større undersøgelse, der dækker lidt over tre års benzinforbrug for alle medlemmer af Naalakkersuisut.

Samtlige udgifter afdækket

Deloitte har gennemgået samtlige udgifter i forbindelse med Naalakkersuisut-medlemmernes fri tjenestebiler i perioden 2014 til udgangen af 2017. Ikke alene benzinforbruget afdækkes, men også reparationer, forsikringer og udgifter til vægtafgift.

I en betænkning skriver Revisionsudvalget følgende:

”På baggrund af det i undersøgelsen konstaterede – meget høje brændstofforbrug – i enkelte departementer mener udvalget ikke, at det eksisterende regelsæt kan anses for at være tilstrækkeligt i forhold til hensynet om sparsommelighed. Netop et større hensyn til sparsommelighed er også fremhævet fra Landskasserevisors side”.

Mere end én

Revisionsudvalget skriver ”enkelte departementer”, men sætter ikke navn på, hvem der ikke udviser den nødvendige sparsommelighed.

Flere ting springer imidlertid i øjnene, når man nærlæser Deloitte-undersøgelsen, der blev sendt til Revisionsudvalget helt tilbage til den 16. februar 2018.

Doris J. Jensen har siden 1. september 2015 haft en særlig evne til at svinge benzinkortet. Såvel i rollen som Naalakkersuisoq for Sundhed og senere som Naalakkersuisoq for Uddannelse.

Vedrørende 2017 benzinforbruget og Doris J. Jensen skriver den statsautoriserede Deloitte-revisor Bo Colbe:

”Det resterende brændstofforbrug kan herefter opgøres til 23.415 kroner, hvilket er højt sammenlignet med forbruget på øvrige konti, hvor der typisk er et forbrug på op til cirka 10.000 kroner”.

Kielsens forbrug

Den eneste nuværende person i Naalakkersuisut, som har et benzinforbrug, der overstiger 10.000 kroner årligt, er Kim Kielsen, hvilket Sermitsiaq.AG tidligere har afsløret via en aktindsigtsbegæring. I 2017 lå Kim Kielsens forbrug på over 13.000 kroner, fremgår det af bilagene, som redaktionen har fået forelagt.

Det nøjagtige personlige benzinforbrug, som Kim Kielsen har haft igennem alle de år, som undersøgelsen afdækker, fremstår ikke klart, idet flere biler indgår i opgørelsen, når det gælder Formandens Departement. Forklaringen er, at de biler, der er underlagt betjentstuen, opgøres på formandsdepartementets benzinsaldo. Hvor mange biler, der er tale om, oplyses ikke.

Særligt øje

Sermitsiaq.AG erfarer imidlertid, at Revisionsudvalget ud over Doris J. Jensens benzinforbrug har haft et særligt øje til Kim Kielsens benzinforbrug set i relation til mådehold og sparsommelighed.

Revisionsudvalget har desuden opfordret Kim Kielsen til at bekræfte, “at en undersøgelse af regelsættet om brugen af benzin er undervejs – uden unødigt ophold”, og resultatet skal fremlægges Revisionsudvalget inden forårssamlingen 2019.

I den omfattende undersøgelse fra Deloitte fremgår det, at yderligere en naalakkersuisoq, tidligere Naalakkersuisoq for Finanser Anda Uldum, tilbage i 2015 havde et forbrug, der overstiger 10.000 om året. I 2015 havde Anda Uldum et benzinforbrug på cirka 15.000 kroner. Han overdrog sin finanspost til Randi Vestergaard Evaldsen, der valgte ikke at belaste Selvstyret med omkostninger til en tjenestebil tilbage i 2016.

Tirsdag sker andenbehandlingen

Andenbehandlingen af Landskassens Regnskab, hvorunder Revisionsudvalgets betænkning indgår, sker tirsdag den 27. november i Inatsisartut.

