Revisionskontor gennemfører generationsskifte

Knud Østergaard vil gå på pension, men dog fortsætte med diverse ad hoc opgaver og som back-up i travle perioder, fremgår det af en pressemeddelelse fra det store revisionskontor, der i dag beskæftiger 17 medarbejdere.

Per Jansen, der er i forvejen et kendt ansigt i grønlandske erhvervskredse, kom første gang til Grønland i 1989, som revisionschef i GrønlandsBanken. Fra 1996 og indtil 2012 var Per Jansen først medarbejder og senere partner og indehaver i Deloittes afdeling i Grønland og herefter partner og indehaver først hos Deloitte i Kolding og senere PWC i Vejle, fremgår det af pressemeddelelsen.

Grønlands Revisionskontor A/S blev i sin tid etableret af Per Laugesen og Knud Østergaard tilbage i oktober 2005.