Restauratører: Ulovligt ølsalg eksploderer

Ulovligt salg af alkohol er eksploderet via sociale medier og fra bagagerum på de dage, hvor den nye alkohollov påbyder restaurationerne at holde helt eller delvist lukket.

Det skriver formand for GE´s brancheudvalg for hoteller og restauranter, Helge Tang, i et brev til Inatsisartuts 31 medlemmer.

Ude af kontrol

Det skriver avisen AG, hvori Helge Tang tilføjer, at sortbørshandlen er ude af kontrol.

- Enhver kan forvisse sig om, hvad der foregår på Facebook. Her sælges der sprut, siger han.

Ifølge Helge Tang, som er medejer af Hotel Hans Egede i Nuuk, har alkoholloven en række uheldige og utilsigtede virkninger.

- Jeg har været brancheudvalgsformand i 35 år, og jeg må bare sige: Det her er helt håbløst, siger han om lukketider og forbuddet mod at markedsføre alkohol.

Demokraterne kræver indrømmelser

Torsdag i denne uge er netop alkohol-loven til behandling i Inatsisartut. Demokraterne har fremsat fire beslutningsforslag vedrørende ændringer til alkohol-loven.

- Det er klart, at bolden er på vores banehalvdel nu, siger Justus Hansen forud for debatten i Inatsisartut.

- Er I klar til at gøre det til et kabinetsspørgsmål og vælte regeringen på det?

- Så meget fylder det nok trods alt ikke i det samlede billede. Men det er ultimativt for os, at der skal gives indrømmelser. Det gør vi klart, når vi mødes med siumutterne i koordinationsudvalget.

