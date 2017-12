Om rensdyr, nærvær og spontanitet

- Mine naboer Qulu og Inaluk flyttede ind i nabo-blokken en dag i december sidste år. Jeg lagde ikke mærke til dem til at begynde med, sådan starter Thomas Gam Nielsen sin fortælling på TV2 Østjyllands hjemmeside.

Der er en fortælling i tekst, billeder og video. En stilfærdig fortælling om gæstfrihed, glæden ved at servere egen fangst og nogle af de små forskelle mellem Danmark og Grønland.

- I Danmark skal middagsaftaler planlægges. Qulu og Inaluk siger til os ’ kom nu bare forbi’ – og vi svarer: ’vi skal lige se i kalenderen.’

Efter årets rensdyrjagt får Qulu kødet sendt til Aarhus og hører om naboerne kommer over den kommende fredag.

- Jeg kan i dag ikke lade være med at tænke lidt over, at Qulu og Inaluk er blevet lidt mere danske. At de har forstået, at vi danskere planlægger alting. Livet og middagsaftaler. At det er lidt ærgerligt.

Qulu og Inaluk skal flytte tilbage til Grønland om et halvt år.

- Vi kommer til at savne dem, og savne måltiderne sammen med dem, slutter Thomas Gam Nielsen sin video.

Videoen kan du også se nedenfor.