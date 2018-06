Rektor i Aasiaat takker af: Det mest meningsfyldte job jeg har haft

Walter Turnowsky Onsdag, 27. juni 2018 - 15:03

I går var der dimission for de nyudklækkede studenter fra GUX Aasiaat. Samtidig var det også et farvel til rektor Otto Simonsen.

Efter tre år forlader han stillingen og tager tilbage til Danmark.

- Det er gået godt. Det er faktisk gået rigtig godt. For tre år siden talte vi blandt andet om skolen og byggeriet. Det har været færdigt nu i et par år, og vi har en dejlig og velfungerende skole, fortæller han i et skriftligt interview.

Fraværet er faldet

En af de ting, der er lykkedes i løbet af hans tid som rektor, er at få fraværet ned.

- De to seneste år har vi endda fået ministerens pris for at være den gymnasieskole, der har det laveste fravær. Jeg tror, vi skal holde fast i den linje, vi har lagt, men der er heller ingen lette løsninger her. Overordnet set er jeg tilfreds med udviklingen på skolen.

Også når det gælder noget af det helt centrale, nemlig om de unge lærer noget, er det gået den rigtige vej.

- Vi har de senere år opnået gode eksamensresultater, og det er der brug for. Vi er en studieforberedende uddannelse, og Grønland mangler uddannet arbejdskraft, så det er vigtigt at vi får uddannet en lang række dygtige unge mennesker.

Frafaldet er svært at få ned

Men der er også nødder, der er sværere at få knækket. Det gælder for eksempel de unge, der dropper ud af gymnasiet.

- Det tror jeg, vi kommer til at tale om i mange år frem, for der er ikke noget ændret ved grundvilkårene. Eleverne kommer stadig langt væk hjemmefra, eleverne kommer stadig med en gymnasiefremmed baggrund og eleverne har stadig svært ved at tale og forstå dansk. Det var de problemer, vi kæmpede med for tre år siden, og det er de problemer, vi kæmper med i dag.

Det er dog også lykkedes, at gøre noget ved frafaldet, og den afgående rektor anbefaler, at hans efterfølger arbejder videre med de initiativer, som er sat i gang.

Meningsfyldt

Otto Simonsen fortæller, at det har været det hele værd, at tage turen til Aasiaat.

- Jeg kan sige det på den måde, at i min lange karriere som leder har jeg aldrig haft et arbejde, som har været så meningsfuldt som det, jeg har haft de seneste tre år af mit liv.

- Derfor vil jeg altid se tilbage på min tid i Aasiaat med glæde og stolthed over det, vi har opnået på skolen.

- Det er jo ikke mig som person, der har opnået en hel masse, men det er skolens ansatte og eleverne, som har opnået noget sammen og som det har givet god mening at arbejde med.

Ikke rart at føle sig uønsket

Hvilket helt naturligt rejser spørgsmålet, hvorfor han forlader skolen efter blot tre år. Otto Simonsen forklarer, at der ikke er en enkelt grund til det, men at der er tale om en række faktorer.

Han vil dog godt pege på en faktor, der har bidraget til beslutningen.

- I min tid i Aasiaat har toneangivende politikere haft travlt med at gøre opmærksom på, at tilkaldt arbejdskraft - altså primært danskere - er uønskede i Grønland. Det har fyldt meget i mit univers, for det er selvsagt ikke rart at være uønsket.

- Jeg har fuld forståelse for, at politikerne gerne vil have besat stillinger i Grønland med grønlandsk arbejdskraft, men når de selvsamme politikere har vedtaget en gymnasielov, der fastsætter, at man skal have en bestemt uddannelsesbaggrund for at være gymnasielærer, og der ikke findes grønlandsk arbejdskraft med netop den baggrund, så forstår jeg ikke, hvorfor jeg er uønsket.

- Jeg udfylder da bare en tom plads.

- Grønland mangler kvalificeret arbejdskraft, og det er det, vi forsøger at afhjælpe på GUX’erne, men det tager tid at uddanne en gymnasielærer eller læge eller sygeplejerske eller alt muligt andet. Når der er uddannet grønlandsk arbejdskraft til at overtage stillinger som eksempelvis gymnasielærer, så er jeg sikker på, at danskerne langsomt forsvinder, for i modsætning til det man kan læse i eksempelvis Sermitsiaq, så får gymnasielærere i Grønland væsentlig mindre i løn end gymnasielærere får i Danmark.