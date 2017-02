Rekordstort antal patienter sendes til Danmark

Det kostede selvstyrets pengekasse 128 millioner kroner i 2016 at lade patienterne få behandling i det danske sundhedsvæsen, oplyser Agathe Fontain, Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde, i et svar til medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer fra Partii Naleraq.

Det paradoksale er dog, at det i 2013 var 4,5 millioner dyrere at sende patienter til Danmark, selv om antallet dengang var lavere og lå på 887 patienter.

Henrik Fleischer spørger også, hvad det vil koste ekstra, hvis alle grønlændere skulle kunne opnå behandling i Grønland og undgå transporten til typisk Rigshospitalet.

Agathe Fontain tør i sit svar end ikke komme med et bud, og begrunder det med, at det vil involvere så mange specialister, som man ikke engang vil kunne tilbyde en fuldtidsstilling, fordi patientgrundlaget ikke er til stede.

Hun nævner blandt andet behovet for følgende specialister, som der ikke findes i Grønland i dag:

Neurokirurger

Hjertekirurger

Narkosepersonale med speciale i bedøvelse af hjertepatienter

Teknikere til betjening af hjertelungemaskiner

En lang række specialister, der er knyttet til ganske få patientforløb.

Ansættelse af flere speciallæger vil desuden kræve ansættelse af specialuddannede sygeplejersker:

Neurokirurgiske operationssygeplejersker

Neurokirurgiske intensivsygeplejersker

Hjertekirurgiske operationssygeplejersker

Sundhedsassistenter, som skal pleje og passe patienter, der er blevet behandlet.

I forlængelse heraf vil det grønlandske sundhedsvæsen også have behov for en:

Patologisk afdeling

Radiofysiologisk afdeling

Neurofysiologisk afdeling

Og det er blot et udpluk af visse specialer, skriver Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde i sit svar.

- Såfremt det forsøges, må det antages at påføre Grønland ekstreme omkostninger, og være markant dyrere end de nuværende udgifter til udlandsbehandling, fastslår Agathe Fontain.