Rekordoverskud til Royal Arctic Line

Et overskud på omkring 143 millioner kroner før skat, og cirka 98 millioner kroner efter skat.

Sådan lyder det flotte årsresultat 2016 for Royal Arctic Line, der fik det bedste resultat i rederiets historie

- Stigningerne i godsmængderne er fortsat i 2016 og har bidraget væsentligt til resultatet. Resultatet er yderligere styrket som følge af en reduktion i de faste omkostninger og optimering af driften, skriver RAL i en pressemeddelelse.

Alle nybygninger er nu leveret fra værftet i Remontowa, Polen. De to mindre skibe er leveret i 2016 og indgår nu i den daglige operation. Det sidste skib, Malik Arctica, som er et søster skib til Mary Arctica, er leveret i februar 2017 og vil indgå i operationen fra midten af maj 2017.

Royal Arctic Line forventer et aktivitetsniveau i Grønland i 2017 på niveau med 2016 eller marginalt lavere for de nordgående mængder grundet lidt lavere projektmængder.

- Royal Arctic Line vil fortsat have stor fokus på omkostningsstyringen for at imødegå de stigende omkostninger som følge af nye skibe og ny havn i Nuuk, som begge får væsentlig indflydelse på den økonomiske udvikling i 2017.

- Samlet set skønnes et resultat i 2017 i niveauet 20 til 30 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S, lyder det fra en pressemeddelelse.

