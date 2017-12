Rekordmange tilmeldte til Jul for hjemløse

Det er 12. år frivillige arrangerer en jul for hjemløse og enlige i Nuuk. De sidste to år er arrangementet blevet holdt i Sømandshjemmet, men i år har der været så mange tilmeldinger, at de ikke kan være der.

Det skrev Tamanut Nuuk Ugeavis i sidste uge.

Over 100 tilmeldinger

Men det er lykkedes for arrangørerne holde den i Atuarfik Samuel Kleinschmidt, oplyser arrangørerne til Sermitsiaq.AG.

- Vi har fået over 100 tilmeldinger og der er kun plads til 80 på Sømandshjemmet. Hvert år er der flere og flere, der deltager, så det er ikke kommet som en stor overraskelse, at der i år er flere tilmeldte end sidste år. Men det har alligevel været overvældende for os, at der i år er over 100 tilmeldte til arrangementet, siger Nukaaraq Berglund.

Tre frivillige

Det er tre frivillige, der arrangerer julen for de hjemløse og de enlige. De søger hvert år midler fra virksomheder og fonde, hvor Nunafonden og Lions Club giver de største beløb, men de får også tilskud fra private. Pengene går til mad og gaver og gaverne.

Maden bliver også lavet af frivillige, som gør det uden betaling. Cafe Mik har lavet mad til dem de fleste år, og det skal de også i år. Julemaden består af traditionel julemad, som er fl æskesteg, ænder, kartofler og brun sovs. Maden bliver lavet i Cafe Mik, som kommer med dem, når der skal spises.

