Rekordmange i Danmark har levet i over 100 år

Danskerne lever længere end nogensinde før. I 2016 kunne 1143 personer i Danmark fejre at have levet i over 100 år.

Det er det højeste antal nogensinde, viser en ny rapport fra Danmarks Statistik.

De ældre, som bliver over 100 år, har levet et sundere liv end tidligere generationer, siger Kaare Christensen, der er aldersforsker og professor ved Syddansk Universitet.

- De 100-årige, vi har i dag, har haft en bedre barndom og et mere venligt arbejdsliv. Vi sygdomsbehandler ældre mennesker bedre i dag, end man har gjort førhen, siger Kaare Christensen.

/ritzau/