Rekord mange færinger

Hver gang, Hagstova Føroya(Færøernes Statistik) lægger nyheder ud på deres hjemmeside, peger pilene opad. Det er også gældende for befolkningstallet.

I den nyeste oversigt hos Hagstova Føroya ses, at befolkningstallet per 1. april 2017 er 50.030.

Tallet 50.000 har de senere år stået som magisk grænse, som har været svær at krydse.

Svært at forudsige

Hagstova Føroya siger på sin hjemmeside, at det er svært at forudsige, om befolkningstallet fortsat vil vokse. Der er blevet lavet udregninger på baggrund af befolkningstallet, fødselstal, dødstal og til- og fraflytning siden 1985.

- Som beregningerne ser ud nu, er det usikkert om befolkningstallet fortsat vil vokse eller om det falder igen. Beregninger viser, at det specielt er flytningen mellem Færøerne og udlandet, som kommer til at spille en stor rolle for forløbet i befolkningstallet, oplyser Hagstova Føroya.

To årsager til væksten

Det er specielt to hovedårsager til befolkningsvæksten på Færøerne. Fraflytningen fra Færøerne har ikke været så lav siden 1980. Samtidig flytter flere tilbage til Færøerne efter at have boet i udlandet i et stykke tid.

Fra marts 2016 til 2017 var nettotilflytningen til Færøerne 473. Nettotilflytningen er kun overgået i 2001, da mange mennesker flyttede tilbage til Færøerne efter krisen i starten af 1900'erne.

Markerer begivenheden

Den færøske lagmand Aksel V. Johannesen (S) markerer de historiske begivenhed ved at give fødeafdelingen på landsygehuset i Thorshavn et maleri i gave.

- Koalitionen har ikke en målsætning om, hvor stort befolkningstallet skal være. Befolkningstallet er i sig selv ikke så vigtigt. Det har større betydning at sikre velfærden i landet. Det er ikke så lang tid siden, at befolkningstallet var nedadgående. Da økonomien har det godt, vokser befolkningstallet, men når økonomien ikke har det så godt, så falder det. Det har stor betydning, at vi laver rammerne sådan, at vi også kan leve her, når tiderne igen skifter.

Det sagde Aksel V. Johannesen i sin tale på sygehuset ifølge den færøske 'nyhedsside portal.fo. Hagstova Føroya oplyser, at det endnu er for tidligt at sige, hvem der var færing nummer 50.000.