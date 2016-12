Rejsetillæg om Grønland

Tonen er slået an, når et af Carsten Egevangs fotos med ordet 'Naturkraft' pryder forsiden at tillægget i Dagbladet Information.

Det skal handle om at rejse til Grønland, men det skal også handle om, at forstå lidt mere om landet l end den den gennemsnitlige turist gør.

Avisens rejsetillæg iVerden har i denne udgave 19 siders omtale af Grønland. Tillægget omtaler også andre rejsemål, men den fælles overskrifter er 'At turde det ukendte', forklarer redaktør Jakob Jørgensen Vestergaard i sin leder.

- Vi (har) brug for at dele arbejdet i stedet for at knokle os halvt ihjel. Vi har brug for at forbruge mindre for ikke at ødelægge naturen. Og i hvert fald nogle af os har brug for friheden til at opsøge det ukendte i os selv og i verden, skriver han.

I en af de bærende artikler fortæller Carsten Egevang om fangerkulturen, der er under pres blandt andet på grund af klimaforandringerne.