Rejser tilbage til Grønland fra Irak

Redaktionen Lørdag, 07. juli 2018 - 08:17

Den tidligere gardehusar og nu reservekonstabel, Simon Søvndahl, er blevet ansat som souschef og sømandsmissionær på Sømandshjemmet i Sisimiut, hvor han tidligere har været både volontør og souschef.

Lige nu er Simon Søvndal på Al-Assad basen Irak, hvor han passer ‘kuffen’ – soldaterhjemmet. Opholdet i Irak kalder han som en skøn og intens tilværelse.

- Jeg er bare ikke færdig med at være i Grønland. Jeg synes, det giver mening at tage tilbage, og jeg glæder mig til det dejlige arbejdsfællesskab på sømandshjemmet og et gensyn med de mange, jeg kender i Sisimiut, siger Simon Søvndal.

Vil være synlig i Sisimiut by og havn

Han vil gerne være synlig på havnen og i Sisimiut by, så der vil han prioritere noget af sin tid, ligesom naturens muligheder nydes i fulde drag.

- Det tager tid at skabe relationer for mig, for eksempel er det at gå ombord på skibe en udfordring, men heldigvis er det nemt at falde i snak med folk, og jeg trives godt i kulturen. Det er vigtigt for mig, at den enkelte bliver set og hørt. Det er en slags livshjælp, troshjælp eller bare det, at jeg har tiden til at lytte. Og så beder jeg Gud om at hjælpe mig på vej, siger Simon Søvndahl.

