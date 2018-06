Rejsebureauer: Nuuk kan blive porten til Grønland

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. juni 2018 - 11:45

I disse uger argumenteres der fra kommuner og lokale erhvervsorganisationer for, hvorfor netop en lufthavn hos dem er særlig vigtig.

Nu har også Sermersooq Business Council (SBC) kastet sig ind i debatten, og det sker med en hel stribe internationale rejsearrangører i ryggen.

SBC har talt med 60 forskellige rejseagenter og rejsebureauer, som ifølge organisationen anbefaler en international lufthavn i Nuuk for at kunne sælge flere rejser til Grønland.

- De her rejseagenter har besøgt rigtig mange destinationer i verden og i Grønland. Deres ærlige råd til os er: brug Nuuk som gateway til resten af Grønland, forklarer Stine Selmer Andersen, erhvervsrådgiver i turisme i SBC. Udover at være erhvervsråd driver SBC destinationsorganisationen Colourful Nuuk.

Kulturinstitutioner er vigtige

Når rejsebureauerne anbefaler Nuuk som startpunkt for en rejse til Grønland, så skyldes det i høj grad funktionen som hovedstad.

- Det rejseagenterne siger til os er, at blandt andet kulturinstitutioner i Nuuk, betyder at hovedstaden er et rigtigt sted at starte sit besøg i Grønland. De kan give turisterne en introduktion til landet.

Det er blandt andet Nationalmuseet, Nuuk Kunstmusuem og Katuaq, der kan give turisterne et første indblik i landet.

- Samtidig har Nuuk også naturoplevelser som for eksempel hvalsafari og vandreture at byde både, således at man kan få lidt af det hele.

Vil sælge flere destinationer

Rejsebureauerne vil så gerne kombinere Nuuk med flere andre destinationer i Grønland.

- De fortæller, at Nuuk er godt placeret i forhold til en videre rejse i Grønland.

- Som de ser det, er Grønlands styrke nemlig, at regionerne er meget forskellige. Får vi en international lufthavn i Nuuk, åbnes Grønland på en ny måde, som hele landet vil nyde godt af - fordi flere turister lægger penge mere end ét sted, lyder det fra Stine Selmer Andersen.