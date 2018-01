Rejse-koncern køber Hotel Hvide Falk

Tuuta Lynge Knudsen og Jakob Knudsen, der hidtil har ejet hotellet, vil i en overgangsperiode fortsat stå for driften af hotellet, der blev bygget tilbage i 1970 af ægteparret Madame Helene og Knud Rasmussen.

Historie og charme

- Hotel Hvide Falk er et skønt hotel med masser af historie, charme og sjæl og så har det en fantastisk beliggenhed, udtaler Søren Rasmussen, direktør i Albatros Greenland, der er en del af den vidtforgrenede Albatros Travel-koncern, der har hovedsæde i København.

Det er en stigende efterspørgsel fra internationale turister, der gerne vil opleve den berømte isfjord i Ilulissat, der har ført til beslutningen om at købe hotellet.

- Ilulissat med den UNESCO-fredede isfjord er en dejlig by, man kun kan holde af, hvilket tusindvis af turister erfarer år efter år. Hotellet og dets kompetente, lokale personale vil give os et godt rygstød i forhold til at bidrage til turismeudviklingen ikke bare der, men i øvrigt også i Kangerlussuaq med Albatros Arctic Circle, oplyser Søren Rasmussen.

Hotellet har 38 værelser og ni hotellejligheder, heraf størstedelen med en smuk udsigt ud over bugten.

Stor efterspørgsel

Finansdirektør Martin Berg oplyser til Sermitsiaq.AG, at presset på hotelværelser er stort i den turist-attraktive by.

- Vi har oplevet et stort behov for at kunne tilbyde vore kunder hotelovernatninger i Ilulissat. Vor forventning er, at vi kan udvide turistsæsonen og i højere grad udnytte hotellets senge til vore internationale gæster, oplyser Martin Berg.

Med overtagelsen forventer den danske rejsekoncern at skulle udvide sine aktiviteter i byen med udflugter og andre turisttiltag.

Det er meningen, at det nuværende personale, der er tilknyttet det historiske hotel, skal fortsætte. Prisen for hotellet ønskes ikke oplyst.