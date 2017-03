Rejetrawler ramt af alvorlig maskinskade på åbent hav

En bolt ved krumtappen knækkede midt ude på det åbne hav ud for Maniitsoq, og Niisa Trawl måtte tilkalde trawleren ”Svend C”, så den kunne slæbe det uheldsramte skib til Nuuk.

Koster kassen

- Det er et uheld, der ikke må ske. Det koster jo kassen, fastslår direktør Carl Christensen fra Niisa Trawl over for Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at selskabet er forsikret mod sådanne uheld, men ærgerligt er det alligevel.

- Det var trods alt held i uheld, fordi bolten kunne lige så godt have smadret bundkarret. Det undgik vi, forklarer rederidirektøren, der undrer sig over, at bolten knækkede, idet reservedele af den type er testet på alle ledder og kanter.

Onsdag sidst på eftermiddagen kunne man se, hvordan slæbebåde i Nuuk havn hjalp trawleren til kaj.

Forventes sejlklar mandag

Allerede onsdag kom der montører fra Island, og en ny bolt er på vej. Det forventes, at trawleren er sejlklar igen på mandag.