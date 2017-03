Rejetrawler afsløret i ulovligt fiskeri

Rejetrawleren fiskede sidste torsdag i Kongsfjorden, som i de seneste ti år har været fredet for fiskeri, idet området er udlagt til forskning, der skal dokumentere klimaforandringerne i området.



"Det var håbløst"

Direktør Ole Øiseth fra det statsejede selskab, der koordinerer forskningen i området, fortæller til den norske avis Klassekampen:



- Vi følte det hele noget håbløst, da vi stod på land og så, at trawleren pløjede havbunden op i deres jagt på rejer. Hele fjorden er fyldt med sensorer, som er sat ud for at registrere ændringer i vand- og bundforholdene.



Trawleren, der er ejet af Nanoq Seafood, Nuuk, nåede at fiske to tons rejer, før det lykkedes myndighederne at få skibet stoppet med fiskeriet.

Helikopter og kystvagtskib

En helikopter blev sendt ud til trawleren, uden at den reagerede. Det var først, da et kystvagtskib kom til stedet, at det lykkedes at få trawleren til at stoppe det ulovlige fiskeri, og skibet blev beordret til Ny-Ålesund, oplyser avisen.



Direktør Michael Skourup fra Nanoq Seafood A/S har sendt Sermitsiaq.AG følgende kortfattede meddelelse om den alvorlige hændelse:

- Før fiskeriet i området havde skipper bedt om at få reguleringen i området, og vi fik dem. Desværre havde skipperen ombord på Tasermiut ikke læst en af regulativerne korrekt, og derfor episoden. Der var et mindre område af fjorden, som ikke var fredet, og der fiskede han beklageligvis. Vi fik et bødeforlæg, som vi accepterede. Episoden er vel overstået, og vi fisker igen i området.

Bøde på 140.000 kroner

Bøden blev ifølge den norske avis Klassekampen på 140.000 kroner, men med det forbehold, at rederiet kan få et større erstatningskrav på halsen. Det sker, hvis det viser sig, at forskningsudstyr er gået tabt under fiskeriet, hvor man med stålplader skraber havbunden i jagten på rejer. Det vurderes, at et flere kilometer langt og 100 meter bredt område af havbunden har taget skade i den fredede Kongsfjorden.