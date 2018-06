Regnskab: Underskud i Arctic Import

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. juni 2018 - 12:02

Arctic Import havde sidste år et underskud på fire millioner kroner, og det står i skærende kontrast til resultatet året før, hvor man præsterede et overskud på to millioner kroner.

Arctic Import driver handels- og eksportvirksomhed i Grønland, Færøerne og Island og har et bredt udsnit af erhvervskunder og offentlige institutioner.

Flere nedlukninger

Ledelsen forklarer underskuddet med, at virksomheden har besluttet at lukke tabsgivende aktiviteter i såvel Grønland som Færøerne. Aktiviteter, der blev igangsat i 2016. Desuden har man foretaget ekstraordinære nedskrivninger på varelagre og dubiøse debitorer, oplyser ledelsen, der har Stig Bøgh Karlsen som bestyrelsesformand og Thomas Hjort siddende i direktionen.

- Resultatet før skat er negativt påvirket med 4,5 millioner kroner i engangsomkostninger på grund af nedlukningerne, skriver ledelsen.

RAL har kostet dyrt

Royal Arctic Lines udfordringer i 2017 har smittet af på Arctic Import, fremgår det.

- Årets resultat er negativt påvirket af Royal Arctic Lines udfordringer med forsinkelser og fejlleverancer i en stor del af 2017, hvilket har betydet manglende omsætning og ekstraordinære store tab vedrørende varelagre, oplyser ledelsen.

Det bliver dog noteret, at ”man ikke længere har de samme udfordringer med forsyningerne”.

I de seneste fem år er det første gang, at Arctic Import leverer et underskud. Siden 2013 har man år for år kunnet putte et millionbeløb over i egenkapitalen, men den blev fra 2016 til 2017 reduceret fra 41,6 millioner til 37,6 millioner.

Bank får pant for 40 millioner kroner

Virksomheden har samlede gældsforpligtelser på over 58 millioner kroner. Det fremgår også, at Arctic Imports pengeinstitut har fået pant i virksomheden på 40 millioner kroner som sikkerhed for bankens mellemværende med Arctic Import og koncernselskabet.

Koncernselskabet Arctic Group, som Arctic Import er en del af, har også haft et rædselsår med et underskud på 17 millioner kroner. Af koncernregnskabet fremgår det, at man i løbet af 2018 vil lukke alle aktiviteter i Østafrika og i stedet fokusere virksomheden på sin kerneforretning, som er de nordatlantiske markeder.

Håndsrækning fra moderselskab

Moderselskabet, Arctic Import Holding, har måttet tilføre koncernen knap 15 millioner kroner for at sikre koncernen det nødvendige kapitalberedskab. Det fremgår at det koster knap 11 millioner kroner at afslutte Afrika-eventyret.

Arctic Import-ledelsens forventer et positivt resultat for 2018. Det samme gør man i koncernen med den begrundelse, at man nu alene fokuserer på Nordatlanten.