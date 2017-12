Regnfuldt og varmt efterår i Ittoqqortoormiit

Efterår for beboerne i den østgrønlandske bygd Ittoqqortoormiit byder på varmeoverskud med masser af nedbør.

Sådan har det i hvert fald gjort de seneste fire år, skriver DMI på deres hjemmeside fredag.

Når vi ser lidt nærmere på efterårsmånederne (september, oktober og november) så kan vi se en tendens. De seneste fire efterår er blevet både varmere end og vådere end normalt. Normalen er udregnet i perioden mellem 1981 og 2010.

- Vi skal helt tilbage til midten af 1970´erne for at kunne se lignende mængder nedbør i en efterårssæson, som vi har set de seneste fire år, fremhæves det fra DMI.

Ser man på gennemsnitstemperaturen for byen, så skal vi tilbage til 2009 for at have oplevet et efterår, der har været lidt koldere end normalt. For de seneste to år har beboerne kunne nyde en gennemsnitstemperatur på omkring fire grader højere end normalt.

- De seneste efterår har atmosfæren været indrettet, så en del varm luft er strømmet op langs den grønlandske østkyst. Derfor har nedbørssystemerne har givet meget mere nedbør fra sig, siger DMI´s seniorklimatolog John Cappelen.

- Denne kombination af både varme og nedbør ses meget tydeligt i Ittoqqortoormiit, men på de andre østgrønlandske målestationer, kan man også se tendensen, fortæller han.