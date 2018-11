Regner med at sælge rubinsmykker på ti dage

Redaktionen Fredag, 23. november 2018 - 06:43

Onsdag satte juveler Ulrik Hartmann i København den første kollektion af smykker med rubiner fra Appaluttoq til salg.

Og interessen har været stor - så stor, at Ulrik Hartmann regner med at sælge smykkerne på rekordtid.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Juveleren regner med at sælge samtlige smykker han har i montren på ti dage.

– Jeg tror faktisk, at nogle af smykkerne bliver revet væk. Flere har henvendt sig på forhånd, så jeg er klar til at købe flere rå- varer, siger Ulrik Hartmann, der spår, at de grønlandske rubiner kan få stor succes, men at det også vil tage tid at finde sin plads i markedet.

Prisen for smykkerne går fra 8.000 kriner til 250.000 kroner.

