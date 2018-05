Regeringsrokade: Lars Løkke præsenterer tre nye ministre

ritzau Onsdag, 02. maj 2018 - 07:37

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer onsdag tre nye ministre for dronningen.

Ministerrokaden skyldes, at både uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har valgt at træde tilbage. Det meddelte begge tirsdag.

Det bliver Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen (V), der overtager posten som miljø- og fødevareminister fra Esben Lunde Larsen.

Jakob Ellemann-Jensen måtte derfor med kort varsel aflyse en rundvisning for en klasse på Christiansborg onsdag for i stedet at tage til dronningen.

Tommy Ahlers, der er medlem af regeringens Disruptionråd, bliver ny uddannelses- og forskningsminister efter Søren Pind, der træder tilbage efter et forgæves forsøg på at få jobbet som ny direktør for Det Kongelige Teater.

Lidt overraskende betyder rokaden, at Karen Ellemann også stopper som minister.

Hendes post som minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling bliver overtaget af Eva Kjer Hansen, fremgår det af pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Eva Kjer Hansen måtte tidligere i regeringsperioden træde tilbage som minister efter sagen om landbrugspakken, hvor De Konservative mistede tilliden til hende.

Siden er de De Konservative selv trådt ind i regeringen.

Efter ministerrokaden venter der nu en rokade i Venstres folketingsgruppe. Her har Venstres gruppeformand, Søren Gade (V) meddelt, at han træder tilbage fra sin post.

Dermed skal Venstre både finde en ny gruppeformand og en ny politisk ordfører efter Jakob Ellemann-Jensen. Her kan Karen Ellemann måske komme i spil.