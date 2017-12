Reform: Så meget mere får børnefamilier

Det er konsekvensen af nye regler, der blev besluttet på efterårssamlingen. Et regneeksempel viser, at en enlig med to børn årligt vil have knap 20.000 kroner mere til rådighed om året.

Lav- og mellemindkomst

Der er tale om en del flere penge til forbrug for familier, der hører til lav- og mellemindkomstgruppen, fremgår det af en beregning, som Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Sara Olsvig, har lavet.

En af de kommende dage vil de berørte familier, der modtager boligsikring og børnetilskud, få et brev, hvor konsekvenserne af de nye regler beskrives.

Sara Olsvig oplyser imidlertid i en pressemeddelelse, at kommunerne er underlagt et stort pres for at nå at gennemføre de nye ændringer.

Børnetilskuddet stiger mærkbart

- Ændringerne betyder, at børnetilskuddet stiger mærkbart, mens boligsikringen er uændret eller sættes ned for nogle børnefamilier. En del af det tilskud, der ydes til børnefamilier flyttes således fra boligsikringen til børnetilskuddet, så familierne selv kan beslutte om man vil bruge tilskuddet til boligen eller til andre formål rettet mod børnene. De to ydelser skal ses i sammenhæng. Det samlede billede vil derfor først vise sig, når både boligsikring og børnetilskud er beregnet, oplyses det i pressemeddelelsen.

Se to regneeksempler på, hvad det vil betyde for to forskellige familier, hvad de får i økonomisk råderum herunder: