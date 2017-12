Reform-drama i Lagtinget

Efter en 10 timers lang debat ved andenbehandlingen af forslaget til fiskerireform stemte 16 lagtingsmedlemmer for og 15 imod sent fredag 8. december. ́

Dermed ser det ud til, at det efter et langt, sejt træk vil lykkes koalitionen at gennemføre fiskerireformen, som skal træde i kraft 1. januar. Det kræver dog, at de tre regeringspartier også står sammen ved tredjebehandlingen.

- Jeg går ud fra, at koalitionen vil bære reformen igennem ved tredjebehandlingen, men intet er afgjort før det hele er færdigt, siger lagmand Aksel V. Johannesen (Javnaðarflokkurin ) til nordlysid.fo.

Hjælp fra Sambandspartiet

Den færøske mindretalsregering måtte have hjælp fra et medlem fra oppositionspartiet Sambandspartiet for at får forslaget og ændringsforslag gennem andenbehandlingen.

Den færøske mindretalsregering tæller kun 16 af lagtingets 33 medlemmer. Det parlamentariske flertal sikres dog med støtte fra løsgænger Sonja Jógvansdóttir.

Imidlertid opstod der usikkerhed, fordi Kristin Michelsen fra Javnaðarflokkurin valgte at flyve til Edinburgh fredag morgen, og så manglede regeringen én stemme. Han er kritisk over for sin egen regerings forslag.

Javnaðarflokkurin havde dog clearet med Magni Laksáfoss fra Sambandspartiet, så han ikke skulle ikke stemme, når Kristin Michelsen ikke var i lagtinget.

Sambandsformand skuffet over partimedlem

Det var til stor frustration for formanden for Sambandspartiet Bárður Nielsen.

- Det er irriterende, at Sambandspartiet lod forslaget gå igennem. Der er ingen årsag til, at Sambandspartiet skulle hjælpe koalitionen, og jeg står med en underlig fornemmelse i aften, siger Bárður Nielsen til vp.fo.

- Jeg undrer mig over, at man har større loyalitet over for koalitionen i denne sag end til Sambandspartiet, fortsætter han.

Kun to timer før afstemningen sagde han til færøsk radio, at ingen aftale var lavet med ham som formand for partiet. Det plejer ellers at være normal procedure, når det er så vigtige sager.

En del ændringer

Koalition er igennem de to år, som de har arbejdet med forslaget, lavet en del kompromiser. I forhold til førstebehandlingen har man skåret auktionsdelen af silde- og makrelkvoter ned fra 25 til 15 procent.

Antitrustgrænsen er blevet flyttet fra 17,5 til 20 procent.

Man har også justeret på vækstkvoterne: Det er kvoter, som landsstyremanden i fiskerianliggende kan give til yderområderne. De ender på 8 procent.

Koalitionspartiet Framsókn, som har to lagtingsmedlemmer i koalitionen, er misfornøjet med, at vækstkvoterne blev forhøjet mellem første og anden behandling. Partiets lagtingsmedlemmer valgte alligevel at stemme.

Hvad vil kritiker stemme 12. december

Tredje og sidste behandling bliver nok tirsdag 12. december.

Der er Kristin Michelsen kommet tilbage. Han har ikke udtalt sig offentlig, om han vil stemme for eller imod det forslag, som nu ligger på bordet. Kristin Michelsen har været en af dem, som har været årsag til, at det har taget så lang tid at blive enige.