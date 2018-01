Redningsaktion endte lykkeligt

En jollesejler var tilsyneladende heldig, efter at han var kommer i problemer på vej fra Ilulissat til Qertarsuaq. Inden da var en større redningsaktion gået i gang.

Politiet blev omkring klokken 19 i går ringet op af en pårørende til den savnede, som oplyste, at den han nu var kommet frem til Qeqertarsuaq. Han havde det efter omstændighederne godt.

Den savnede været heldig med vinden, som har drevet hans båd ind mod Qeqertarsuaq, hvor han kunne gå i land og tage hen til sin familie. Politiet mangler dog fortsat at få klarlagt, hvad der førte til, at manden kom i nød.

Mandag middag gik en større redningsaktion i gang, da den 58-årige mand ikke nåede frem til Qeqertarsuaq som planlgt.

Arktisk Kommando og politiet søgte i området med både skib og helikopter, men eftersøgningen i området måtte indstilles på grund af kraftige snebyger i området.

Arktisk Kommando oplyser, at deres inspektionsskib var på vej nordpå for at bistå i eftersøgningen, ligesom der var planlagt flyvning med helikopter i området igen.

Men heldigvis nåede den 58-årige velbeholdent frem inden da.