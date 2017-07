Reddede syv mennesker i høj bølgegang

10. september sidste år blev en dramatisk dag Hannibal Knudsen og Patrick G. Frederiksen.

Begge er de matroser for Greenland Boat Charter. Den dag modtog deres båd et nødopkald i Godthåbsfjorden. To både havde revet sig løs fra deres fortøjninger og drev direkte mod nogle klipper. om bord på bådene var to voksne og fem børn.

De to voksne kunne ikke få bådene igang, da det ikke var dem, der havde sejlet bådene. Fire andre personer fra bådene var på jagttur og anede intet om begivenhederne.

Da de når frem til de nødstedte både, er det umuligt for de syv om bord, at komme over på den anden båd. Bølgerne er nemlig op til to meter høje.

Resolut ifører Patrick G. Frederiksen og Hannibal Knudsen sig deres overlevelsesdragter, hopper over på de to både midt i den høje søgang.

Her lykkedes det dem at få bådene igang og fik styret bådene sikkert i havn

Johan Westen siger ved en lille ceremoni på politigården i Nuuk, at de to unge mænd har afværget en situation, der var livstruende for de to voksne og fem børn.

Derfor udtrykte politimester Bjørn Tegner Bay sin anerkendelse af indsatsten fra de to. De fik ligeledes en dusør på 1.000 kroner hver.