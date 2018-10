Red Barnet: Straf kan ikke stå alene når det gælder overgreb

Walter Turnowsky Søndag, 14. oktober 2018 - 15:52

Inatsisartut har netop behandlet et forslag om, at et seksuelt overgreb på et barn under 12 år i alle tilfælde skal dømmes som voldtægt. Og det er positivt, lyder det fra Red Barnet Grønland.

- Overgreb på børn under 12 år indeholder altid vold, hvis ikke fysisk så psykisk ved truslen om vold, ved grooming, ved manipulation med mere, fastslår formand Jonna Ketwa.

- Men hvis vi skal mindske antallet af seksuelle overgreb i Grønland, skal der mere til.

- Vores største indsats må være at sætte ind på forebyggelse af overgreb, og i det erkende, at vi som samfund udvikler krænkere, siger Jonna Ketwa.

LÆS OGSÅ: Ny lov: Overgreb på børn under 12 år er altid voldtægt

Hun understreger, at begår man seksuelle overgreb på børn påfører andre mennesker stor smerte.

- Det giver mening at sende tydelige signaler i samfundet om, at overgreb og voldtægt mod børn straffes hårdt, da det giver ofrene en større retssikkerhed og øget tryghed i samfundet. Gerningsmænd, der begår personfarlig kriminalitet, slipper i dag for billigt, siger Jonna Ketwa.

Red Barnet Grønland påpeger dog, at hårdere straffe i sig selv ikke løser det store problem med seksuelle overgreb i Grønland.

- Vi er som samfund nødt til dels at se på, hvordan vi undgår at udvikle krænkere, og dels hvordan vi behandler krænkere efterfølgende. Vi kan ikke bare bure dem inde eller sætte dem ud på en isflage og så glemme dem, siger Jonna Ketwa.

Hun nævner, at fængselsstraffe er nødt til at blive fulgt op af behandling, fx kønsdriftsdæmpende behandling og andre indsatser som mindsker risikoen for, at krænkerne gentager deres krænkelser. Derudover efterlyser hun klare svar på, hvordan man vil håndtere forebyggelsen af overgreb, som er nævnt i regeringens overgrebspakke, Killiliisa.

- Vi skal se på, hvad vi kan ændre på, som kan forebygge nye krænkelser. Hvorfor er der fx forældelsesfrister i sager om overgreb på børn? Og er kønsdriftsdæmpende behandling frivillig eller tvungen i Grønland?