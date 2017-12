Real Madrid ydmyget i El Classico-opgør

Barcelona har kurs mod mesterskabet, og lørdag kom drømmen om at generobre tronen i spansk fodbold endnu tættere på.

Ude mod Real Madrid vandt Barcelona 3-0 på en god anden halvleg og øgede dermed forspringet til ærkerivalen til hele 14 point.

En periode på ti minutter i anden halvleg blev afgørende, da Luis Suarez og Lionel Messi slog til og satte en gevaldig kæp i hjulet på Reals mesterskabsambitioner.

Real Madrid kom ellers ind til lørdagens "El Clasico" med selvtillid fra de indbyrdes opgør.

De seneste møder mellem Real Madrid og Barcelona fandt sted i august i den spanske Super Cup. Her vandt Real Madrid overbevisende 5-1 og lignede derfor en mesterskabsfavorit.

Men i månederne op til lørdagens opgør er Barcelona langsomt trukket fra ærkerivalen i ligaen.

Kravet til Real Madrid var derfor en sejr, hvis titelhåbet skulle forblive intakt.

Den mission så ud til at blive en del nemmere bare tre minutter inde i kampen, da Real Madrid-tilhængerne i et splitsekund var i ekstase.

Cristiano Ronaldo pandede bolden i nettet ved bageste stolpe, men en offsidedom annullerede scoringen.

Ronaldo fik en gylden mulighed for at tage revanche en håndfuld minutter senere. Et fladt indlæg fandt en helt fri Ronaldo i feltet, men trods tid og plads ramte portugiseren forbi bolden.

Barcelonas Paulinho bankede på i den anden ende efter en halv time. En god dybdeaflevering fra Lionel Messi endte hos Paulinho, hvis kraftfulde afslutning blev reddet af Madrid-målmand Keylor Navas.

Brasilianske Paulinho var igen tæt på kort før pausen. Igen var det Messi, der stod for oplægget, men Navas stod i vejen for Paulinhos hovedstød.

Det var imidlertid Karim Benzema, der fik første halvlegs sidste store tilbud. Et perfekt indlæg fra Marcelo fandt franskmanden, hvis hovedstød tog stolpen.

0-0 var stillingen ved pausen, men den stilling holdt ikke længe. Efter 54 minutter kom Barcelona på 1-0.

Midtbanespilleren Ivan Rakitic havde masser af plads til at drive bolden fremad. Efter et par hurtige afleveringer langs jorden blev bolden serveret for Luis Suarez, der sparkede under Navas til 1-0.

Endnu værre blev det for Real Madrid i det 63. minut. I en kaotisk situation reddede Navas først et forsøg fra Suarez. Efterfølgende prøvede Paulinho med hovedet, men det kom Daniel Carvajals hænder i vejen for.

Carvajal fik rødt kort, og på det efterfølgende straffespark var Messi kølig.

Han smækkede bolden op i hjørnet, og det afgjorde kampen. I slutminutterne lukkede Aleix Vidal til 3-0, og Barcelona har nu et komfortabelt forspring på 14 point ned til Real på fjerdepladsen.

Atlético Madrid er ni point efter på andenpladsen, mens Valencia er 11 point efter en tak længere nede.