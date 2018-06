Ravnedrengen Tulugaq vil flyve til Kina

Redaktionen Torsdag, 28. juni 2018 - 12:24

Nu flyver historien om drengen Tulugaq, der kan blive til en ravn, formentlig snart til Kina.

Lana Hansens bog Sila er et moderne eventyr for børn, der forbinder spørgsmålet om klimaforandringer med Grønlands mytologi og inuits traditionelle natursyn.

Og den fortælling er der særlig interesse for i Kina.

Derfor er Lana Hansen blevet inviteret til Beijing af Chinese Writers Association. Her skal hun holde oplæg, foredrag, seminar samt møde nogle af de mest fremtrædende kinesiske forfattere og forlag. Det hele foregår i slutningen af september i verdens største litteraturhus, Modern Chinese Literary Museum.

Chinese Writers Association og Det danske Kulturinstitut i Beijing satser på at udgive bogen i den kinesiske bog verden.

Det er dog lige et par finansielle spørgsmål, der skal på plads. Dels er det et krav for at deltage, at bogen er oversat til kinesisk, dels skal forfatteren selv afholde rejseomkostningerne. Derfor søger Lana Hansen fonde til at få dækket udgifterne.

Hvis det hele bliver til noget, skal Lana Hansen møde Kinas svar på J.K Rowlings, som hedder Yang Hongying. Yang Honying sælger omkring 100 millioner bøger af hver af sine udgivelser.