Rapport: Om tre år åbner Kvanefjeld-mine

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. september 2018 - 12:36

Den australsk baserede virksomhed, der står bag Greenland Minerals, har ikke mistet troen på, at Kvanefjeld-projektet kan realiseres. Nu er den optimistiske tidshorisont tre år, men det fremgår også af den store investorrapport, at der skal frisk kapital til at realisere mineprojektet i syd.

Den Perth-baserede virksomhed har betalt Pitt Street Research for at udarbejde rapporten, der kommer med et hav af økonomiske nøgletal og forudsigelser om mineralpris-udviklingen, der efter et dyk for nogle år siden har rettet sig og gjort projektet mere interessant for investorer, fremgår det.

Milliard-indtægter

Det omstridte projekt, der blandt andet indeholder uran-udvinding, fremstilles ikke overraskende som en fornuftig investering over for kommende investorer, hvor man i 2021 forudser indtægter på 2,8 milliarder kroner. Det fremgår ikke af de mange økonomiske nøgletal, hvor mange penge virksomheden skal af med i afgifter til det grønlandske Selvstyre.

Kinesiske Shenghe Resources er en vigtig samarbejdspartner for det australske børsnoterede selskab. Igen og igen fremhæves det kinesiske engagement som meget vigtigt, og kineserne ejer i dag 11 procent af Greenland Minerals. Med kinesernes viden har man blandt andet fået reduceret omkostningerne til udvinding af de forskellige mineraler.

De vigtigste mineraler

Det er især udnyttelsen af mineralerne Praseodymium, Neodymium, Terbium og Dysprosium, der anvendes i off-shore og vindmølleindustrien, der udgør den største værdi i hele Kvanefjeld-projektet.

I volumen udgør disse fire råstoffer 27 procent af projektet, men værdien af dem udgør 73 procent efterfulgt af fosfor-udvindingen, som udgør en værdi på 16 procent.

Et kapitel i investorrapporten sætter fokus på uran-udvindingen, som i den grad har optaget den grønlandske befolkning. Her har prisudviklingen været skuffende, men på det seneste er U308 steget i pris, hvilket kan skyldes, at verdens største uranmine i Canada lukkede før årsskiftet, påpeges det.

Nye atomreaktorer

Det fremgår af rapporten, at 11 procent af verdens energi kommer fra 450 atomkraftværker. 60 nye reaktorer er under opførelse og der er planlagt mellem 150 og 160 nye reaktorer. Sammenholdt med det globale ønske om at udfase fossile brændstoffer vil der fremadrettet være en global efterspørgsel efter U308, fastslår rapporten.

Fem risikofaktorer

Selv om der er optimistiske toner for Kvanefjeld-projektet listes fem risikofaktorer imidlertid også op.

Prisudviklingen på mineraler kan ændre sig negativt

Geo-strategisk kan den igangværende handelskrig mellem USA og Kina påvirke økonomien i Kvanefjeld-projektet.

Myndighedstilladelser i Grønland kan tage længere tid end beregnet

Den politiske situation i Grønland kan udvikle sig i en retning, hvor man ikke længere er “pro-mining”, som det udtrykkes.

Ny kapital skal skydes ind i selskabet, hvis man skal realisere projektet.

I en enkelt sætning fremgår det, at projektet skal igennem en offentlig høringsrunde på den lange vej til at blive realiseret.